Berlin (AFP) Zwei Jahre nach dem Anschlag auf den Weihnachtsmarkt in Berlin testet die Hauptstadt ein neues Sicherheitskonzept zum Schutz vor Attentaten mit Lastwagen. Wie die Senatsverwaltung für Inneres am Mittwoch mitteilte, steht der bei dem Attentat vom 19. Dezember 2016 getroffene Breitscheidplatz in diesem Jahr im Zentrum des Pilotprojekts. Die neuen Sicherungsmaßnahmen wurden von einer nach dem Anschlag eingerichteten Projektgruppe erarbeitet.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.