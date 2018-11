Istanbul (AFP) In der Türkei ist die deutsche Staatsbürgerin Hozan Cane zu sechs Jahren und drei Monaten Haft verurteilt worden. Dies sagte ihr Anwalt Mustafa Peköz am Mittwoch der Nachrichtenagentur AFP. Die kurdischstämmige Sängerin, die mit bürgerlichem Namen Saide Inac heißt, war kurz vor den Parlaments- und Präsidentschaftswahlen vom 24. Juni festgenommen und unter anderem der Mitgliedschaft in einer Terrororganisation beschuldigt worden.

