Luxemburg (AFP) Private Unternehmen dürfen Räume anbieten, in denen Urnen mit der Asche Verstorbener aufbewahrt werden. Der Europäische Gerichtshof (EuGH) entschied am Mittwoch in einem Fall aus Italien, dass das Verbot eines solchen Angebots dem Unionsrecht widerspreche. Die Gemeinde Padua hatte es in ihrer Gemeindeverordnung Hinterbliebenen untersagt, für die Aufbewahrung der Urnen auf private Anbieter zurückzugreifen. (Az. C-342/17)

