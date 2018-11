Berlin (AFP) Insgesamt 42 Afghanen sind in der Nacht zum Mittwoch von Leipzig aus in ihre Heimat abgeschoben worden. Es habe sich ausschließlich um Männer gehandelt, sagte eine Sprecherin des Bundesinnenministeriums in Berlin. Sie kamen demnach aus Baden-Württemberg, Bayern, Berlin, Brandenburg, Hessen, Nordrhein-Westfalen, das Saarland, Sachsen und Sachsen-Anhalt.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.