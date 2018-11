Straßburg (AFP) Die Polit-Komödie "Gegen den Strom" ("Woman at war") des isländischen Regisseurs Benedikt Erlingsson erhält den diesjährigen Lux-Filmpreis des Europaparlaments. Die isländisch-französisch-ukrainische Koproduktion - eine Mischung aus Komödie, Thriller und Fabel - schildert den Kampf einer engagierten Umweltschützerin gegen eine Aluminiumfabrik in Island. Die 50-Jährige protestiert mit waghalsigen Sabotageakten am isländischen Stromnetz gegen die Anlage und gerät damit in den Fokus von Ermittlungen.

