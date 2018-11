Berlin (AFP) Der Deutsche Juristinnenbund (djb) kritisiert, dass erneut ein Mann an die Spitze des Bundesverfassungsgerichts rücken soll. Die djb-Präsidentin Maria Wersig wandte sich damit am Mittwoch in Berlin gegen die Nominierung des CDU-Politikers Stephan Harbarth als künftigen Gerichtspräsidenten. Wersig verlangte, zumindest eine Frau als Vizepräsidentin des Bundesverfassungsgerichts zu berufen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.