Hannover (AFP) Die große Koalition will im Streit um das so genannte Werbeverbot für Schwangerschaftabbrüche weiter nach einer Lösung suchen. Die auf Ministerebene geführten Gespräche würden in den kommenden Tagen fortgesetzt, sagte ein Sprecher von Bundesjustizminister Katarina Barley (SPD) der Nachrichtenagentur AFP am Mittwoch in Berlin. Die Gespräche verliefen konstruktiv, die Bundesregierung arbeite weiter intensiv an einer Lösung.

