Berlin (AFP) Die Zahl der Kinder in Deutschland ist in den vergangenen 20 Jahren um 14 Prozent gesunken. Das geht aus dem am Mittwoch in Berlin vorgestellten neuen Datenreport zur sozialen Lage hervor, den die Bundeszentrale für politische Bildung zusammen mit dem Statistischen Bundesamt und Forschungseinrichtungen herausgab. 2017 lebten demnach 13,4 Millionen Minderjährige in Privathaushalten, 2007 waren es noch 15,7 Prozent gewesen.

