Havanna (AFP) Nach heftiger Kritik des designierten brasilianischen Präsidenten Jair Bolsonaro am Einsatz tausender kubanischer Ärzte in seinem Land will die Regierung in Havanna die Mediziner zurückholen. Kuba werde sein Programm "Mehr Ärzte" in unterversorgten Regionen Brasiliens nach den "unverhohlenen, verächtlichen und drohenden" Äußerungen des rechtsradikalen Politikers beenden, teilte das Gesundheitsministerium am Mittwoch in Havanna mit.

