Berlin (AFP) Die Linke will im bevorstehenden Europa-Wahlkampf mit einer gezielten Strategie potenzielle Grünen-Wähler für sich gewinnen. "Die Linke nimmt sich Klimaschutz und sozial-ökologischen Umbau als neuen Schwerpunkt vor", heißt es in einem AFP am Mittwoch vorliegenden Strategiepapier des Linken-Vorstandes für die Europawahl im kommenden Jahr. Besonders im Bereich Klimaschutz und "grünem Kapitalismus" werde den Grünen viel zugetraut. Das stehe aber oft im Widerspruch zu den Beschlüssen der Partei.

