Montpellier (AFP) Über einen ungewöhnlichen Familienfall haben Richter im südfranzösischen Montpellier entschieden: Ein Mann wollte nach einer Geschlechtsumwandlung offiziell als Mutter seiner Tochter anerkannt werden. Diesen Wunsch erfüllte ihm das Berufungsgericht am Mittwoch nicht. Der 50-Jährige kann sich in der Geburtsakte seiner Tochter aber als "biologisches Elternteil" eintragen lassen - eine Premiere in Frankreich.

