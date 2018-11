London (AFP) Vor der Sitzung des britischen Kabinetts zum Brexit-Entwurf hat Premierministerin Theresa May für den Text geworben. Die Einigung erfülle das Votum des britischen Volkes, sagte May am Mittwoch im Parlament in London mit Blick auf das Brexit-Referendum von 2016.

