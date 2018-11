Stuttgart (AFP) Weil er Mitglied in der Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) gewesen sein soll, muss sich ab Dienstag kommender Woche ein 18-Jähriger vor dem Oberlandesgericht Stuttgart verantworten. Die Anklage lautet unter anderem auf Verstoß gegen das Kriegswaffenkontrollgesetz und gemeinschaftlichen Totschlag, wie das Oberlandesgericht Stuttgart am Mittwoch mitteilte.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.