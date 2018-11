Den Haag (AFP) Der neue Chef der Organisation für das Verbot chemischer Waffen (OPCW), Fernando Arias, sieht die Einrichtung in einer kritischen Phase. "Wir gehen durch eine schwierige Phase", sagte Arias vor dem am Montag beginnenden Treffen der 193 OPCW-Mitgliedstaaten der Nachrichtenagentur AFP. Er verwies auf Chemiewaffenangriffe in Syrien, Giftanschläge in Großbritannien und Malaysia und einen Spionageangriff auf die OPCW.

