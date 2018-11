Jerusalem (AFP) Der nationalreligiöse Kandidat Mosche Leon hat die Stichwahl um das Bürgermeisteramt in Jerusalem laut vorläufigem Ergebnis für sich entschieden. Der Vorsprung vor seinem säkularen Konkurrenten bei der Wahl am Dienstag, Ofer Berkovitch, betrage 6528 Stimmen, teilte das israelische Innenministerium am Mittwoch mit. Leon komme somit auf rund 51,5 Prozent der Stimmen. Allerdings waren nach Ministeriumsangaben 9000 Stimmzettel noch nicht ausgezählt.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.