Straßburg (AFP) Sechs Monate vor der Europawahl bahnt sich in der EU ein handfester Streit über die Finanzausstattung der Gemeinschaft im nächsten Jahrzehnt an. Das Europaparlament kritisierte den von der EU-Kommission im Mai vorgelegten Finanzrahmen für die Zeit nach dem Brexit als unzureichend. Die Vorschläge reichten nicht aus, um den "bevorstehenden wichtigen Herausforderungen gerecht zu werden", stellte das Parlament am Mittwoch in einer Entschließung fest.

