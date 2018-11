Ludwigshafen (AFP) Ein fleißiger Sechsjähriger aus dem rheinland-pfälzischen Ludwigshafen ist unangemeldet und ohne Absprache mit Eltern oder Lehrern zur Hausaufgabenbetreuung an seiner Schule gegangen und hat damit eine Vermisstensuche der Polizei ausgelöst. Als der Junge an der Schule nicht mehr aufzufinden war, informierte der Rektor den Vater des Kinds, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.