Brüssel (AFP) Die Botschafter der EU-Mitgliedstaaten haben ihr Treffen zum Brexit am Mittwochabend beendet. Die stellvertretende europäische Brexit-Verhandlungsführerin Sabine Weyand habe die Vertreter der EU-Länder über die "Substanz der Vereinbarung" mit Großbritannien informiert, hieß es aus EU-Kreisen in Brüssel. Die Unterhändler beider Seiten hätten sich am Dienstag auf den Entwurf eines Austrittsabkommens verständigt. Das britische Kabinett muss diesem noch zustimmen und tagte am Abend noch.

