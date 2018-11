Istanbul (AFP) In der Türkei ist am Mittwoch der Prozess gegen die Deutsche Hozan Cane fortgesetzt worden. Eine Sprecherin des Auswärtigen Amts in Berlin sagte, Vertreter des Generalkonsulats in Istanbul seien als Beobachter bei dem Prozess anwesend. Die kurdischstämmige Sängerin, die mit bürgerlichem Namen Saide Inac heißt, werde konsularisch betreut. Deutschland stehe in dem Fall zudem "in engem Kontakt mit den türkischen Behörden".

