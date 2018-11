Frankfurt/Main (AFP) Bei welchem Elternteil ein Trennungskind leben will, zählt bei einem Streit um das Aufenthaltsbestimmungsrecht nur teilweise. Bereits getroffene Gerichtsentscheidungen zum Kindeswohl können nur in engen Grenzen geändert werden, wie das Oberlandesgericht Frankfurt am Main mit einem am Mittwoch veröffentlichten Beschluss entschied. Das Gericht wies damit eine Klage eines Manns zurück, der ein Urteil des Familiengerichts anfechten wollte.

