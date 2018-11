London (AFP) Nach drei Rücktritten in London aus Protest gegen den Brexit-Deal hat am Donnerstag auch die Brexit-Staatssekretärin Suella Braverman ihren Hut genommen. Die in dem Vertragsentwurf mit der EU gemachten "Zugeständnisse" an Brüssel entsprächen "nicht dem Willen des Volkes", erklärte Braverman in einem Schreiben an die britische Premierministerin Theresa May. Sie sehe sich nicht in der Lage, den vom Kabinett gebilligten Entwurf "ehrlich zu unterstützen".

