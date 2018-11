München (AFP) CSU-Chef und Bundesinnenminister Horst Seehofer will sich am Freitag zu seiner Zukunft erklären. Das kündigte CSU-Generalsekretär Markus Blume am Donnerstag vor Journalisten in München an. Das ZDF berichtete unter Berufung auf Koalitionskreise, die Erklärung werde auf schriftlichem Weg erfolgen. Dem Sender zufolge ist auch wieder offen, ob Seehofer nicht doch auch seinen kompletten Rückzug aus der Politik verkünden könnte.

