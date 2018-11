London (AFP) Das britische Oberhaus hat am Donnerstag dagegen gestimmt, ein Mitglied der Parlamentskammer wegen des Vorwurfs der sexuellen Belästigung für drei Jahre zu suspendieren. Mit 101 zu 78 Stimmen votierte das House of Lords am Donnerstag nach langer Debatte dafür, den Fall zur erneuten Überprüfung an den zuständigen Ausschuss zurückzuverweisen.

