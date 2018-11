Berlin (AFP) Die Justizminister der Länder haben die Bundesregierung an ihr Versprechen zur Unterstützung für zusätzliche Stellen in der Justiz erinnert. Bei ihrer Herbstkonferenz in Berlin riefen sie den Bund nach Angaben von Hamburgs Justizsenator Till Steffen (Grüne) dazu auf, den Ländern bei der Schaffung von 2000 zusätzlichen Richterposten und 4000 Stellen in Gerichtsstellen finanziell unter die Arme zu greifen.

