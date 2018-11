London (AFP) Angesichts der massiven Kritik an dem Vertragsentwurf für den EU-Austritt hat die britische Premierministerin Theresa May für den späten Nachmittag eine Pressekonferenz angekündigt. Die Parteichefin der konservativen Tories werde um 17.00 Uhr (Ortszeit, 18.00 Uhr MEZ) auf Reporterfragen antworten, teilte Downing Street am Donnerstag in London mit.

