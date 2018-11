London (AFP) Die britische Premierministerin Theresa May hat den mit Brüssel ausgehandelten Brexit-Deal am Donnerstag vor dem Parlament in London verteidigt. Die Alternative zu diesem Deal sei "kein Brexit", also kein Austritt aus der Europäischen Union, sagte May zur Verteidigung des umstrittenen Vertragsentwurfs.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.