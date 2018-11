London (AFP) Die britische Premierministerin Theresa May hat den Vertragsentwurf für den EU-Austritt ihres Landes als das bestmögliche Abkommen für ihr Land verteidigt. "Ich glaube mit jeder Faser meines Körpers daran, dass der von mir verfolgte Kurs der richtige für mein Land ist", sagte May am Donnerstag nach einer hitzigen Debatte im Parlament bei einer Pressekonferenz.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.