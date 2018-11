Berlin (AFP) Die Salafistenszene in Deutschland wächst weiter. Allerdings verlangsamte sich das Wachstum zuletzt deutlich, wie der Berliner "Tagesspiegel" am Donnerstag vorab unter Berufung auf Zahlen der Verfassungsschutzbehörden berichtete. Statt der üblichen Zunahme um mehr als tausend Anhänger pro Jahr sei in diesem Jahr noch ein Anstieg um einige hundert zu verzeichnen.

