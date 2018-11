Beni (AFP) Bei einem Einsatz gegen Rebellen im Osten der Demokratischen Republik Kongo sind am Donnerstag sieben UN-Soldaten getötet worden. Zehn weitere Blauhelmsoldaten wurden verletzt, wie UN-Sprecher Stephane Dujarric in New York mitteilte.

