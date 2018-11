Aachen (AFP) Autoerotik der besonderen Art haben Polizisten in einem Fahrzeug auf einem Rastplatz in Aachen aufgedeckt: Sie trafen auf einen 42-jährigen Mann, der einen Ganzkörperstrumpfhosenanzug trug und "an seinem entblößten Genital manuelle Handlungen" ausführte, wie die Bundespolizei am Donnerstag mitteilte. Obwohl Streifenbeamte vieles zu sehen bekämen, seien "die Kollegen dann doch einigermaßen beeindruckt" gewesen, hieß es im Polizeibericht.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.