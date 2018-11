Washington (AFP) Die US-Schauspielerin Katherine MacGregor aus der TV-Serie "Unsere kleine Farm" ist tot. MacGregor starb am Dienstag im Alter von 93 Jahren, wie US-Medien am Donnerstag unter Berufung auf ihren Sprecher Tony Sears berichteten. In der beliebten 70er-Jahre-Serie verkörperte MacGregor die garstige Wichtigtuerin Harriet Oleson.

