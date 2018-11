Berlin (AFP) Der bisherige Rektor der katholischen Hochschule Sankt Georgen in Frankfurt am Main, Ansgar Wucherpfennig, ist mit sofortiger Wirkung wieder zum Leiter der Bildungseinrichtung ernannt worden. Zuvor habe der Vatikan dafür die Genehmigung erteilt, teilte das zuständige Bistum Limburg am Donnerstag mit. Die päpstliche Genehmigung hatte der Vatikan zunächst verweigert, was in Kirchenkreisen für Empörung gesorgt hatte.

