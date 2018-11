Düsseldorf (AFP) Die Bundesländer werden einem Bericht zufolge dieses Jahr voraussichtlich Haushaltsüberschüsse in Rekordhöhe erzielen. Im Zeitraum von Januar bis September hätten alle 16 Länder ein Plus in der Kasse verzeichnet, berichtete das "Handelsblatt" am Freitag unter Berufung auf eine Übersicht des Bundesfinanzministeriums. Demnach lag die Gesamtsumme bei 19,6 Milliarden Euro. Den größten Überschuss habe mit 3,5 Milliarden Euro Bayern erwirtschaftet.

