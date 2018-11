Karlsruhe (AFP) Die Bundesanwaltschaft hat in Kassel ein mutmaßliches Mitglied der Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) festnehmen lassen. Der 32-jährige Syrer Mohamed A. G. soll sich im August 2013 in seinem Herkunftsland dem IS als Kämpfer angeschlossen haben, wie die Strafverfolgungsbehörde am Freitag in Karlsruhe mitteilte. Bis Mitte 2015 habe er den Ermittlungen zufolge auf Seiten der Miliz an mehreren Gefechten teilgenommen.

