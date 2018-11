Wiesbaden (AFP) Knapp drei Wochen nach der Landtagswahl hat die hessische CDU die Grünen zu Koalitionsgesprächen eingeladen. "Wir wollen nächste Woche mit den Verhandlungen beginnen", sagte Ministerpräsident Volker Bouffier am Freitagabend nach einer Sitzung des Landesvorstands der CDU in Wiesbaden. Die Zusammenarbeit mit den Grünen in den vergangenen fünf Jahren sei eine gute Grundlage für eine stabile Regierung für die nächste Legislaturperiode. Eine Fortsetzung der schwarz-grünen Regierung bestätige den Wählerwillen.

