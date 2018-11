München (AFP) "Ehrenmann" beziehungsweise "Ehrenfrau" ist das Jugendwort des Jahres. Das teilte der Langenscheidt-Verlag am Freitag in München nach der Entscheidung einer Jury mit. Der Begriff bedeutet so viel wie "jemand, der etwas Besonders für Dich tut". Der Juror und Literaturwissenschaftler Oliver Bach erklärte, die Jugend habe die Wortschöpfung aus einer früheren Zeit und "einem anderen gesellschaftlichen Kontext" wiederentdeckt.

