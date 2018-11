Frankfurt/Main (AFP) Nach der Verkündung des amtlichen Endergebnisses der Landtagswahl in Hessen will der Frankfurter FDP-Chef Thorsten Lieb die Wahl anfechten. "Ich werde dem Vorstand unseres Kreisverbandes vorschlagen, dass wir die Landtagswahl anfechten und gleichzeitig Strafanzeige gegen Unbekannt stellen", sagte der Vorsitzende des Frankfurter Kreisverbands der "Frankfurter Neuen Presse" (Samstagsausgabe). "Nur wenn die zahlreichen Wahlpannen von unabhängiger Seite aufgeklärt werden, lassen sich alle Zweifel an den Wahlergebnissen ausräumen", fügte Lieb hinzu.

