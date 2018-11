Wiesbaden (AFP) Die Grünen in Hessen warten nach der Verkündung des amtlichen Endergebnisses mit ihrer Entscheidung über Koalitionsverhandlungen ab. "Uns sind Inhalte wichtiger als Machtfragen", sagte der Grünen-Vorsitzende Kai Klose am Freitag in Wiesbaden. Die CDU als stärkte Partei müsse nun auf die Grünen zugehen. Anders als SPD-Chef Thorsten Schäfer-Gümbel erklärte Klose die Gespräche über eine Ampelkoalition nicht für beendet, hielt sich aber die Option für die Fortsetzung der schwarz-grünen Regierungskoalition offen.

