Dortmund (AFP) Der Hafturlaub eines Führerscheinsünders hat am Freitag auf einer Autobahn in Nordrhein-Westfalen ein jähes Ende gefunden. Nach nur 68 Minuten befand sich der wegen Fahrens ohne Führerschein verurteilte Mann wieder in Polizeigewahrsam, wie die Ordnungshüter in Dortmund mitteilten. Gestoppt wurde der 53-Jährige mit überhöhtem Tempo auf der A1 - einen Führerschein konnte er bei der Polizeikontrolle nicht nicht vorweisen.

