Dortmund (AFP) Die Lehrergewerkschaft VBE hat von der Politik mehr Stellen und Geld für den Bildungsbereich gefordert. Angesichts zusätzlicher Aufgaben in Bereichen wie Integration, Inklusion und digitalem Lernen müssten Lehrern auch die nötigen Ressourcen bereitgestellt werden, erklärte der Verband Bildung und Erziehung (VBE) am Freitag in Dortmund anlässlich der Herbsttagung des Deutschen Lehrertags.

