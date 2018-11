Chemnitz (AFP) Zum Auftakt ihres Besuchs in Chemnitz ist Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) am Freitag mit jugendlichen Spielern und Trainern des Basketballklubs Niners zusammengekommen. In einer Sporthalle auf dem Spielfeld führte sie ihre Gespräche, die allerdings nicht öffentlich waren. Beim anschließenden Gruppenfoto wurde auf der Anzeigetafel der Slogan "Chemnitz ist weder grau noch braun" eingeblendet.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.