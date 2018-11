Berlin (dpa) - Mehrere Stunden nach einem tödlichen Messerangriff in einer Berliner Einrichtung für psychisch Kranke hat die Polizei den mutmaßlichen Täter gefasst. Der 30-Jährige sei in der Nähe des Tatorts festgenommen worden, twitterten die Ermittler. Das Opfer, ein 39-jähriger Mitarbeiter der Einrichtung in Berlin-Wedding, war seinen schweren Verletzungen nach der Tat am Vormittag erlegen. Die Polizei hatte die Bevölkerung gewarnt, sich dem flüchtigen Messerstecher zu nähern.

