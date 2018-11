Hannover (AFP) Nach der Vorlage einer Studie zum Ausmaß sexuellen Missbrauchs in der katholischen Kirche haben Staatsanwaltschaften in Niedersachsen erste Ermittlungen eingeleitet. Bisher sei dies in sechs Fällen aus dem Bistum Hildesheim sowie je einem Fall aus den Bistümern Osnabrück und Münster der Fall, teilte Landesjustizministerin Barbara Havliza (CDU) am Freitag in Hannover nach einem Treffen mit Kirchenvertretern mit.

