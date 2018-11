Berlin (AFP) Die 23 Jahre alte Schauspielerin Paula Beer hat den Bambi in der Kategorie Schauspielerin national gewonnen. Beer wurde Freitagabend bei der Bambi-Gala in Berlin für ihre Hauptrolle in der Serie "Bad Banks" mit dem Medienpreis ausgezeichnet. Sie habe "so einen Respekt und so eine Angst vor der Rolle" gehabt, sagte Beer. Ohne das Team um sich herum wäre der Erfolg mit der Serie nicht möglich gewesen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.