Den Haag (AFP) Der niederländische Ministerpräsident Mark Rutte erwartet keine größeren Änderungen von Seiten der EU am Brexit-Vertragsentwurf. "Die Einführung massiver Änderungen in dieser Vereinbarung ist unwahrscheinlich", sagte Rutte am Freitag nach einer Kabinettssitzung. Noch stehe der Vertrag über den Austritt Großbritanniens aus der EU aber nicht, betonte er: "Ein Vertrag ist nur ein Vertrag, wenn er auf beiden Seiten des Kanals Zustimmung erhält."

