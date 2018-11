Los Angeles (dpa) - Die schwangere US-Schauspielerin Amy Schumer leidet nach eigenen Angaben an einer schweren Form von Übelkeit. Auf Instagram entschuldigte sich die Komödiantin für die Absage eines geplanten Auftritts in Texas. Sie postete ein Foto von sich am Tropf in einem Krankenhausbett. «Ich habe Hyperemesis und das ist scheußlich», erklärt Schumer. Dies ist eine besonders heftige Form der morgendlichen Übelkeit während der Schwangerschaft. Die Schauspielerin ist seit Februar mit dem Koch Chris Fischer verheiratet. Sie erwarten ihr erstes Kind.

