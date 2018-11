Berlin (AFP) Für seine Hauptrolle in dem von Deutschland ins Rennen um den Oscar geschickten Film "Werk ohne Autor" ist Schauspieler Sebastian Koch am Freitagabend mit dem Bambi ausgezeichnet worden. Koch erhielt bei der Bambi-Gala in Berlin den Preis in der Kategorie Schauspieler national.

