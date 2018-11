Brüssel (AFP) Die EU-Staaten und das Europaparlament haben ihre Verhandlungen über den Haushalt für 2019 vertagt. "Wir haben heute noch keinen Durchbruch erreichen können", sagte der österreichische Finanzminister Hartwig Löger am Freitagabend in Brüssel. Demnach sollen die Gespräche erst am Montagnachmittag fortgesetzt werden, wenn die Frist für eine Einigung um Mitternacht ausläuft. Grund für die Blockade ist laut Diplomaten ein Streit um die Finanzierung der Milliardenhilfen für Flüchtlinge in der Türkei

