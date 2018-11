Hamburg (AFP) Bundeswehrsoldaten sollen nach den Vorstellungen von Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) künftig länger arbeiten müssen. Das geht aus einem Schreiben des Bundesfinanzministeriums an das Verteidigungsministerium hervor, wie der "Spiegel" am Samstag berichtete. Zur "nachhaltigen Stärkung der Einsatzbereitschaft der Bundeswehr" sei eine "Erhöhung der allgemeinen und der besonderen Altersgrenzen" für Berufssoldaten erforderlich, heißt es demnach in dem Schreiben.

