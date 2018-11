Frankfurt/Main (AFP) Der frühere Bundespräsident Joachim Gauck hat vor einer Spaltung der Gesellschaft gewarnt. "Es gibt in fast allen Schichten eine Flucht in Gefühle der Ohnmacht und Resignation", sagte Gauck am Samstag in Frankfurt am Main, wo er den Freiheitspreis der FDP-nahen Friedrich-Naumann-Stiftung entgegennahm. Dies liege auch daran, dass sich eine neue Klassengesellschaft herausbilde.

